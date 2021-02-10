Definitive Canonical Study of the Renunication of Pope Benedict: Spanish

This Canonical Study is the first Scholarly work towards the International Inquest which is preparing the way for a Special Synod
to restore Pope Benedict and depose Bergoglio
THIS IS THE ANNOUNCEMENT OF THE IMMINENT
PUBLICATION OF 4 VIDEOS EXPOUNDING THE ENTIRE LEGAL ARGUMENT
FromRome.Info will publish each of the 4 videos, in Spanish and give a summary
For now, What follows is a Deepl.com translation
of the text at YouTube describing this video
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ADORACIÓN Y LIBERACIÓN PRESENTA…
THE DEFINITIVE CANONICAL STUDY
OF BENEDICT XVI’S RESIGNATION
AND THE ELECTION OF JORGE MARIO BERGOGLIO!
A CONCLUSIVE WORK ON THESE TWO THEMES, SO CLOSELY RELATED, THAT THEY HAVE BEEN BRINGING THE GREAT MAJORITY OF THE CATHOLIC FAITHFUL TO THEIR SENSES FOR THE PAST SEVEN YEARS.
A WORK OF MONTHS CARRIED OUT BY A TEAM COORDINATED BY MAURICIO OZAETA AND THE LAWYER ESTEFANIA ACOSTA
A WORK THAT MAURICIO OZAETA PRESENTS TO US IN THIS BRIEF MEETING, EXCLUSIVELY FOR ADORATION AND LIBERATION, AND THAT, GOD WILLING, WILL BE EXPLAINED IN DETAIL IN FOUR SPECIAL PROGRAMS IN WHICH, THE MAIN AUTHOR HERSELF, ESTEFANÍA ACOSTA, WILL EXPLAIN THE STUDY POINT BY POINT.
IN ADDITION, YOU CAN ACCESS FROM OUR LINKS TO THE FULL DOCUMENT, AND HAVE IT FOR READING AND PERSONAL TRAINING.
ONLY IN ADORATION AND LIBERATION!
THERE ARE SEVERAL STUDIES BY VARIOUS AUTHORS WHO HAVE TOUCHED ON THIS SUBJECT IN DIFFERENT WAYS.
IN ADORATION AND LIBERATION, WE HAVE ECHOED, WITHOUT GOING ANY FURTHER, FOR EXAMPLE, THE WORKS OF BRO ALEXIS BUGNOLO
BUT THIS STUDY SURPASSES ALL THE OTHERS FOR A SIMPLE REASON: IT DEALS WITH THE “SUPPOSED” RENUNCIATION OF H.S. POPE BENEDICT XVI AND THE “SUPPOSED” ELECTION OF BERGOGLIO, FROM AN INTEGRAL CANONICAL JURIDICAL POINT OF VIEW, AND FROM ALL ASPECTS.
DO NOT MISS THE PREMIERE, TOMORROW, FRIDAY APRIL 3, 2020, AT 8:00 PM (Spanish time) (1:00 PM COLUMBIA TIME)
THE ULTIMATE STUDY!
1 PM COLOMBIA TIME IS EQUIVALENT TO
11:00 A.M. LOS ANGELS
12.00 MEXICO CITY / COSTA RICA /GUATEMALA/SAN SALVADOR
13.00 BOGOTÁ / LIMA / QUITO /PANAMÁ
14.00 WASHINGTON /CARACAS /PUERTO RICO/ASUNCION/STO.DOMINGO/SUCRE
15.00 BUENOS AIRES /SANTIAGO DE CHILE /RIO DE JANEIRO
19.00 FATIMA / LONDON
20.00 MADRID / ROME /BERLIN / LOURDES / WARSAW
21.00 JERUSALEM