On January 26th: First Anniversary of the Supplica

FromRome.Info will broadcast live from the Basilica of Santa Maria Maggiore at Midnight on Jan. 25-26th, to commemorate the First Anniversary of the Perpetual Supplica to Our Lady, Salus Populi Romani.

Transmission will begin at 11:20 PM Rome Time, and Br. Bugnolo will give a lenghty talk on the Role of Our Lady in the history of Salvation with appropriate remarks about current events and the outsing and de facto dethronement of Pope Benedict by the NWO.

The transmission will be in English and Italian.

Italiano

FromRome.Info trasmetterà in diretta dalla Basilica di Santa Maria Maggiore a mezzanotte del 25-26 gennaio, per commemorare il primo anniversario della Supplica Perpetua alla Madonna, Salus Populi Romani.

La trasmissione inizierà alle 23:20 ora di Roma, e Fr. Bugnolo terrà un lungo discorso sul Ruolo della Madonna nella storia della Salvezza con opportune osservazioni sugli eventi attuali e sull’outing e detronizzazione de facto di Papa Benedetto da parte del NWO.