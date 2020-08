Watch on Ordo Militaris Radio TV’s YouTube Channel:

Or read more about this on the page for this show, at Ordo Militaris Radio TV.

Or listen to this program on Ordo Militaris Radio TV’s MixCloud channel.

Or watch on Ordo Militaris Radio TV‘s BITChute channel.

https://www.bitchute.com/video/q9twdGyrgaRI/