Watch on Ordo Militaris Radio TV‘s YouTube Channel:

Read more about this topic at the page for this show at Ordo Militaris Radio TV.

Or listen to this program on Ordo Militaris Radio TV‘s MIXCloud channel:

Or watch this program on Ordo Militaris Radio TV’s BITChute Channel:

https://www.bitchute.com/video/3NX2uJtmuwER/