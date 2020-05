L’Italia per gli Italiani — Un nuovo movimento politico italiano cattolico

di Frà Alexis Bugnolo

Ormai è necessario che noi cattolici italiani facciamo il nostro dovere politico e non ignorare più la donna ferita: quella donna che ogni giorno passiamo sul marciapiede, implorando il nostro aiuto. Una donna che è stata violentata, derubata, defraudata, picchiata, schiavizzata, venduta come una puttana, privata dei suoi figli, costretta a vivere come una pagana, messa sul mercato per essere venduta al miglior offerente. Parlo della Signora Italia.

Non possiamo più ignorarla, se vogliamo presentarci a Dio come suoi amici. Lui ce l’ha data come madre, e noi l’abbiamo trascurata sotto il consiglio di tanti falsi pastori. Pastori che erano codardi e alleati del mondo, non eroi e amici di Gesù.

Per questo motivo, alcuni cattolici di Roma e io stesso stiamo formando un partito politico autenticamente cattolico per venire in suo aiuto e per unire tutte le cause diverse e buone della politica italiana all’insegna della fede, della storia e della cultura del popolo italiano, affinché l’Italia sia per la prima volta nella sua storia, non una serva di stranieri, ma per il bene dei suoi stessi figli.

Questo partito si chiama L’Italia per gli Italiani.

https://www.italiaperitaliani.it

Condividiamo in generale la visione della necessità di un cambio poliltico come spiegato dal Generale Pappalardo, anche se la nostra visione integrale è più ampia. Leggi il nostro sito per maggiori informazioni.

Appena possibile, chi vorrà fondare capitoli in ogni regione, provincia e città d’Italia potrà chiedere alla delegazione di farlo dalla sede del Partito a Roma. Vogliamo far crescere rapidamente questo partito e, come si può vedere dal nostro sito, la nostra visione politica è molto ampia e coraggiosa, fondata sui desideri più profondi del popolo italiano. Quindi diffondere il partito sarà facile.

La bandiera ufficiale del Partito è quella della Marina Mercantile Italiana, perché l’obiettivo del partito è quello di ripristinare il carattere economico, sociale e religioso della penisola tornando all’esempio delle repubbliche marittime di Venezia, Genova, Amalfi e Pisa, le cui bandiere sono blasonate nello stemma di quel vessillo.

Il Sito è già organnizata per raccogliere iscrizioni da cittadini in tutte le ragioni. Vogliamo che tutti voi prendete l’iniziativa nel proprio paese, nella propria provincia e nella propria regione. Ora è il tempo. Adesso o mai.