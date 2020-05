INTRO: A Catholic Political Catechism — Multilingual

di Frà Alexis Bugnolo

The English, Spanish, French, Portuguese, German, Polish, Chinese, Russian and Japanese versions follow the Italian, here below. These are Deepl.com translations.

VERSIONE ITALIANA

Non possiamo essere salvati se non facciamo la volontà di Dio. La volontà di Dio si distingue dalla volontà di Dio, in questo, che la volontà di Dio è in Dio, ma la volontà di Dio è la sua volontà per noi in questo mondo. La Volontà di Dio è Dio, la Natura Divina, il Potere Divino della Libertà Razionale. Ma la volontà di Dio per noi è la Sua decisione per noi, ciò che Egli vuole che facciamo e che vuole che realizziamo e realizziamo.

La volontà di Dio per tutte le creature razionali riguardo a ciò che Egli vuole che siamo e che realizziamo in ultima analisi è che veniamo a conoscere e ad amare se stessi e viviamo nella beatitudine eterna con Lui come suoi amici per tutta l’eternità.

Ma la volontà di Dio per tutte le creature razionali riguardo a come raggiungere questo obiettivo, riguarda tutto ciò che porta a questo obiettivo e aiuta a raggiungerlo.

Così, è la volontà di Dio che i figli nascano, affinché possano conoscerlo e amarlo. E per questo motivo, è la volontà di Dio per la maggior parte degli uomini e delle donne che si sposano e hanno figli.

Quindi, è anche la volontà di Dio che tutti i bambini ricevano una buona educazione nella vera Fede e in tutte le altre cose necessarie per realizzare la volontà di Dio per loro, come trovare lavoro, sposarsi e vivere secondo le verità che Dio ha rivelato, che sono la migliore guida per arrivare in Cielo.

Tutto questo avviene in questo mondo, e quindi la volontà di Dio per tutti noi tocca ciò che facciamo nella società umana e nei nostri rapporti con gli altri.

E poiché la volontà di Dio per noi presuppone l’esistenza di altri esseri umani e che in una certa misura in una parte della nostra vita viviamo in mezzo a loro – lo dico da eremita, perché non tutti sono chiamati a vivere in ogni momento in mezzo agli uomini – la volontà di Dio per ognuno di noi riguarda anche i nostri doveri verso l’intera società, la nostra nazione e il nostro governo.

Questo è il quadro generale. Per questo la volontà di Dio per noi comprende che noi facciamo il nostro dovere per quanto riguarda la nostra partecipazione alla vita politica. È sia la Sua volontà che lo Stato non sia idolatrato come un dio, sia quella di non frapporre ostacoli alla salvezza delle anime. È anche Sua volontà che lo Stato promuova la virtù e si opponga al vizio, perché ciò favorisce la salvezza di tutti.

Per questo è un grave errore ed eresia contro la volontà rivelata di Dio per gli uomini, che i cristiani si astengano dalla vita politica e permettano ai miscredenti di dominarli. San Tommaso d’Aquino è arrivato a dire che il fatto che i non cristiani governino i cristiani è una sorta di sacrilegio. Cioè una violazione del sacro diritto.

Ma è solo una violazione del sacro diritto, poiché è la volontà di Dio che ci assumiamo il dovere di far sì che i cristiani siano governati dai cristiani e dalle leggi cristiane.

Per questo il cristiano, in qualsiasi società si trovi, deve essere militante. Per alcuni questo significa diventare sacerdoti e religiosi, ma per la maggior parte di noi significa santificare l’ordine temporale con la partecipazione alla vita politica. E non in una qualsiasi vita politica, ma nella vita politica cattolica.

Cosa ne dite? Oggi non esiste una cosa del genere?

E sì, ha ragione, nella maggior parte dei Paesi non esiste un partito cattolico che sia veramente tale.

E quindi, lei ha il problema.

E questo è colpa di tutti nella Chiesa.

È colpa dei pastori e dei laici che hanno preferito soccombere o sottomettersi ad essere governati da non cristiani. E questo è un certo tipo di tradimento, così come è una sorta di sacrilegio certificato, come dice san Tommaso.

ENGLISH VERSION

We cannot be saved if we do not do the will of God. The will of God is distinguished from the Will of God, in this, that The Will of God is in God, but the will of God is His will for us in this world. The Will of God is God, the Divine Nature, the Divine Power of Rational Liberty. But the will of God for us is His decision for us, what He wants us to do and accomplish and achieve.

The will of God for all rational creatures regarding what He wants us to be and achieve ultimately is that we come to know and love Himself and live in eternal blessedness with Him as His friends for all eternity.

But the will of God for all rational creatures regarding how to achieve that, regards all that leads to that goal and helps to achieve it.

Thus, it is the will of God that children be born, so that they might come to know Him and love Him. And for that reason, it is the will of God for most men and women that they marry and have children.

Hence, it is also the will of God that all children get a good education in the true Faith and in all other things necessary to achieve God’s will for them, such as finding work, marrying, and living according to the truths God has revealed, which are the best guide for arriving in Heaven.

All of this takes place in this world, and thus the will of God for all of us touches upon what we do in human society and in our relations with others.

And since God will for us presupposes the existence of other humans and that to some extent in some part of our lives we live among them — I say this as a hermit, for not all are called at all times to live among men — God’s will for each and everyone of us regards also our duties to the whole society, our nation, and our government.

This is the big picture. This is why God’s will for us includes that we do our duties in regards to our participation in political life. It is both His will that the State not be idolized as a god, and that it no throw up obstacles to the salvation of souls. It is likewise His will that the State promote virtue and oppose vice, for this is conducive to the salvation of all.

This is why it is a grave error and heresy against God’s revealed will for men, that Christians abstain from political life and allow unbelievers to rule over them. Saint Thomas Aquinas went so far as to say that that non-Christians govern Christians is a certain sort of sacrilege. That is, a violation of sacred right.

But it is only a violation of sacred right, since it is God’s will that we take up the duty of seeing that Christians are governed by Christians and by Christian laws.

This is why the Christian in whatever society he finds himself must be militant. For some this means becomes priests and religious, but for most of us it means sanctifying the temporal order by participation in political life. And not in just any kind of political life, but in Catholic political life.

What say you? There is no such thing today?

And yes, you are correct, in most countries there is no Catholic party which is truly such.

And thus, you have the problem.

And this is the fault of everyone in the Church.

It is the fault of shepherds and laymen who have preferred to succumb or submit to being ruled by non-Christians. And this is a certain sort of treachery, just as it is a certian sort of sacrilege, as Saint Thomas says.

SPANISH VERSION

No podemos ser salvados si no hacemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se distingue de la voluntad de Dios, en que la voluntad de Dios está en Dios, pero la voluntad de Dios es su voluntad para nosotros en este mundo. La Voluntad de Dios es Dios, la Naturaleza Divina, el Poder Divino de la Liberdad Racional. Pero la voluntad de Dios para nosotros es Su decisión para nosotros, lo que Él quiere que hagamos y cumplamos y logremos.

La voluntad de Dios para todas las criaturas racionales con respecto a lo que Él quiere que seamos y lograr en última instancia es que lleguemos a conocer y a amarse a sí mismo y vivir en la bendición eterna con Él como sus amigos por toda la eternidad.

Pero la voluntad de Dios para todas las criaturas racionales con respecto a cómo lograrlo, considera todo lo que conduce a ese objetivo y ayuda a lograrlo.

Por lo tanto, es la voluntad de Dios que los niños nazcan, para que puedan llegar a conocerlo y amarlo. Y por esa razón, es la voluntad de Dios que la mayoría de los hombres y mujeres se casen y tengan hijos.

Por lo tanto, también es la voluntad de Dios que todos los niños reciban una buena educación en la verdadera Fe y en todas las demás cosas necesarias para lograr la voluntad de Dios para ellos, tales como encontrar trabajo, casarse y vivir de acuerdo a las verdades que Dios ha revelado, que son la mejor guía para llegar al Cielo.

Todo esto ocurre en este mundo, y así la voluntad de Dios para todos nosotros afecta a lo que hacemos en la sociedad humana y en nuestras relaciones con los demás.

Y como la voluntad de Dios para nosotros presupone la existencia de otros humanos y que en cierta medida en alguna parte de nuestra vida vivimos entre ellos -digo esto como un ermitaño, ya que no todos están llamados en todo momento a vivir entre los hombres- la voluntad de Dios para todos y cada uno de nosotros considera también nuestros deberes para con toda la sociedad, nuestra nación y nuestro gobierno.

Este es el panorama general. Por eso la voluntad de Dios para nosotros incluye que cumplamos con nuestros deberes en cuanto a nuestra participación en la vida política. Es su voluntad que el Estado no sea idolatrado como un dios, y que no ponga obstáculos a la salvación de las almas. También es su voluntad que el Estado promueva la virtud y se oponga al vicio, ya que esto conduce a la salvación de todos.

Por eso es un grave error y una herejía contra la voluntad revelada de Dios para los hombres, que los cristianos se abstengan de la vida política y permitan que los incrédulos gobiernen sobre ellos. Santo Tomás de Aquino llegó a decir que el hecho de que los no cristianos gobiernen a los cristianos es una especie de sacrilegio. Es decir, una violación del derecho sagrado.

Pero es sólo una violación del derecho sagrado, ya que es la voluntad de Dios que asumamos el deber de ver que los cristianos son gobernados por los cristianos y por las leyes cristianas.

Por eso el cristiano, en cualquier sociedad en la que se encuentre, debe ser militante. Para algunos esto significa convertirse en sacerdotes y religiosos, pero para la mayoría de nosotros significa santificar el orden temporal mediante la participación en la vida política. Y no en cualquier tipo de vida política, sino en la vida política católica.

¿Qué dice usted? ¿No existe tal cosa hoy en día?

Y sí, tiene usted razón, en la mayoría de los países no hay un partido católico que sea verdaderamente tal.

Y por lo tanto, usted tiene el problema.

Y esto es culpa de todos en la Iglesia.

Es culpa de los pastores y laicos que han preferido sucumbir o someterse a ser gobernados por no cristianos. Y esto es una cierta clase de traición, así como es una cierta clase de sacrilegio, como dice Santo Tomás.

FRENCH VERSION

Nous ne pouvons pas être sauvés si nous ne faisons pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se distingue de la volonté de Dieu, en ceci que la volonté de Dieu est en Dieu, mais la volonté de Dieu est sa volonté pour nous dans ce monde. La Volonté de Dieu est Dieu, la Nature Divine, le Pouvoir Divin de la Liberté Rationnelle. Mais la volonté de Dieu pour nous est Sa décision pour nous, ce qu’Il veut que nous fassions, que nous accomplissions et que nous réalisions.

La volonté de Dieu pour toutes les créatures rationnelles concernant ce qu’Il veut que nous soyons et que nous accomplissions en fin de compte est que nous en venions à Le connaître et à L’aimer et que nous vivions dans la bénédiction éternelle avec Lui comme amis pour toute l’éternité.

Mais la volonté de Dieu pour toutes les créatures rationnelles quant à la manière d’y parvenir, concerne tout ce qui conduit à ce but et aide à l’atteindre.

Ainsi, c’est la volonté de Dieu que les enfants naissent, afin qu’ils puissent apprendre à Le connaître et à L’aimer. Et c’est pour cette raison que la volonté de Dieu est que la plupart des hommes et des femmes se marient et aient des enfants.

Par conséquent, c’est aussi la volonté de Dieu que tous les enfants reçoivent une bonne éducation dans la vraie Foi et dans toutes les autres choses nécessaires pour accomplir la volonté de Dieu pour eux, comme trouver du travail, se marier et vivre selon les vérités que Dieu a révélées, qui sont le meilleur guide pour arriver au Ciel.

Tout cela se passe dans ce monde, et donc la volonté de Dieu pour nous tous touche à ce que nous faisons dans la société humaine et dans nos relations avec les autres.

Et puisque la volonté de Dieu pour nous présuppose l’existence d’autres humains et que, dans une certaine mesure, nous vivons parmi eux pendant une partie de notre vie – je dis cela en ermite, car tous ne sont pas appelés à tout moment à vivre parmi les hommes – la volonté de Dieu pour chacun d’entre nous concerne également nos devoirs envers l’ensemble de la société, notre nation et notre gouvernement.

C’est là que se situe la situation dans son ensemble. C’est pourquoi la volonté de Dieu pour nous inclut que nous fassions nos devoirs en ce qui concerne notre participation à la vie politique. C’est à la fois Sa volonté que l’État ne soit pas idolâtré comme un dieu et qu’il ne fasse pas obstacle au salut des âmes. Il veut également que l’État promeuve la vertu et s’oppose au vice, car cela est propice au salut de tous.

C’est pourquoi c’est une grave erreur et une hérésie contre la volonté révélée de Dieu pour les hommes, que les chrétiens s’abstiennent de la vie politique et permettent aux incroyants de les dominer. Saint Thomas d’Aquin est allé jusqu’à dire que le fait que des non-chrétiens gouvernent les chrétiens est une certaine forme de sacrilège. C’est-à-dire une violation du droit sacré.

Mais ce n’est qu’une violation du droit sacré, puisque c’est la volonté de Dieu que nous assumions le devoir de veiller à ce que les chrétiens soient gouvernés par des chrétiens et par des lois chrétiennes.

C’est pourquoi le chrétien, quelle que soit la société dans laquelle il se trouve, doit être militant. Pour certains, cela signifie devenir prêtres et religieux, mais pour la plupart d’entre nous, cela signifie sanctifier l’ordre temporel par la participation à la vie politique. Et pas dans n’importe quel type de vie politique, mais dans la vie politique catholique.

Qu’en dites-vous ? Cela n’existe pas aujourd’hui ?

Et oui, vous avez raison, dans la plupart des pays, il n’y a pas de parti catholique qui soit vraiment tel.

Et donc, vous avez le problème.

Et c’est la faute de tout le monde dans l’Église.

C’est la faute des bergers et des laïcs qui ont préféré succomber ou se soumettre à la domination des non-chrétiens. Et c’est une certaine forme de trahison, tout comme c’est une sorte de sacrilège, comme le dit saint Thomas.

GERMAN VERSION

Wir können nicht gerettet werden, wenn wir nicht den Willen Gottes tun. Der Wille Gottes unterscheidet sich vom Willen Gottes darin, dass der Wille Gottes in Gott ist, aber der Wille Gottes sein Wille für uns in dieser Welt ist. Der Wille Gottes ist Gott, die göttliche Natur, die göttliche Kraft der rationalen Freiheit. Aber der Wille Gottes für uns ist Seine Entscheidung für uns, was Er will, dass wir tun und vollbringen und erreichen.

Der Wille Gottes für alle vernunftbegabten Geschöpfe hinsichtlich dessen, was Er will, dass wir sein und erreichen sollen, besteht letztlich darin, dass wir Ihn kennen und lieben lernen und in ewiger Seligkeit mit Ihm als seinen Freunden in alle Ewigkeit leben.

Aber der Wille Gottes für alle vernunftbegabten Geschöpfe in Bezug auf die Art und Weise, wie dies zu erreichen ist, betrifft alles, was zu diesem Ziel führt und hilft, es zu erreichen.

So ist es der Wille Gottes, dass Kinder geboren werden, damit sie Ihn kennen und lieben lernen. Und aus diesem Grund ist es der Wille Gottes für die meisten Männer und Frauen, dass sie heiraten und Kinder bekommen.

Daher ist es auch Gottes Wille, dass alle Kinder eine gute Ausbildung im wahren Glauben und in allen anderen Dingen erhalten, die notwendig sind, um Gottes Willen für sie zu erreichen, wie z.B. Arbeit zu finden, zu heiraten und nach den Wahrheiten zu leben, die Gott offenbart hat und die der beste Wegweiser sind, um in den Himmel zu kommen.

All dies findet in dieser Welt statt, und so berührt der Wille Gottes für uns alle das, was wir in der menschlichen Gesellschaft und in unseren Beziehungen zu anderen Menschen tun.

Und da Gottes Wille für uns die Existenz anderer Menschen voraussetzt und dass wir in gewissem Maße in einem Teil unseres Lebens unter ihnen leben – ich sage das als Einsiedler, denn nicht alle sind zu jeder Zeit berufen, unter den Menschen zu leben -, betrifft Gottes Wille für jeden von uns auch unsere Pflichten gegenüber der gesamten Gesellschaft, unserer Nation und unserer Regierung.

Das ist das große Ganze. Deshalb schließt Gottes Wille für uns ein, dass wir unsere Pflichten im Hinblick auf unsere Teilnahme am politischen Leben erfüllen. Es ist sowohl Sein Wille, dass der Staat nicht als Gott vergöttert wird, als auch, dass er der Rettung der Seelen keine Hindernisse in den Weg legt. Ebenso ist es Sein Wille, dass der Staat die Tugend fördert und sich dem Laster entgegenstellt, denn dies ist dem Heil aller förderlich.

Deshalb ist es ein schwerer Irrtum und eine Häresie gegen Gottes geoffenbarten Willen für die Menschen, dass Christen sich des politischen Lebens enthalten und Ungläubigen erlauben, über sie zu herrschen. Der heilige Thomas von Aquin ging so weit zu sagen, dass es eine Art Sakrileg sei, dass Nichtchristen Christen regieren. Das heißt, eine Verletzung des heiligen Rechts.

Aber es ist nur eine Verletzung des heiligen Rechts, denn es ist Gottes Wille, dass wir die Pflicht übernehmen, dafür zu sorgen, dass Christen von Christen und von christlichen Gesetzen regiert werden.

Deshalb muss der Christ, in welcher Gesellschaft auch immer er sich befindet, kämpferisch sein. Für einige bedeutet dies, Priester und Ordensleute zu werden, aber für die meisten von uns bedeutet es, die zeitliche Ordnung durch Teilnahme am politischen Leben zu heiligen. Und zwar nicht in irgendeiner Art von politischem Leben, sondern im katholischen politischen Leben.

Was sagen Sie dazu? Gibt es so etwas heute nicht mehr?

Und ja, Sie haben Recht, in den meisten Ländern gibt es keine katholische Partei, die wirklich eine solche ist.

Und damit haben Sie das Problem.

Und das ist die Schuld aller in der Kirche.

Es ist die Schuld der Hirten und Laien, die es vorgezogen haben, zu erliegen oder sich der Herrschaft von Nichtchristen zu unterwerfen. Und das ist eine gewisse Art von Verrat, genauso wie es eine sichere Art von Sakrileg ist, wie der heilige Thomas sagt.

POLISH VERSION

Nie możemy być zbawieni, jeśli nie wykonujemy woli Bożej. Wola Boża różni się od woli Bożej, w tym, że wola Boża jest w Bogu, ale wola Boża jest Jego wolą dla nas na tym świecie. Wolą Bożą jest Bóg, Boska natura, Boska moc racjonalnej wolności. Ale wolą Bożą jest dla nas Jego decyzja, co chce, abyśmy robili, osiągali i osiągali.

Wolą Bożą dla wszystkich racjonalnych stworzeń w odniesieniu do tego, czym chce, abyśmy byli i osiągnęli ostatecznie, jest to, abyśmy poznali i pokochali samego siebie i żyli w wiecznym błogosławieństwie z Nim jako Jego przyjaciele na całą wieczność.

Ale wola Boża dla wszystkich rozumnych stworzeń co do tego, jak to osiągnąć, dotyczy wszystkiego, co prowadzi do tego celu i pomaga go osiągnąć.

Tak więc, jest to wola Boża, aby dzieci narodzić się, aby mogli Go poznać i kochać. Z tego powodu, wolą Bożą większości mężczyzn i kobiet jest, aby poślubili i mieli dzieci.

Stąd też wolą Bożą jest, aby wszystkie dzieci otrzymywały dobre wykształcenie w prawdziwej wierze i we wszystkich innych rzeczach niezbędnych do osiągnięcia woli Bożej dla nich, takich jak znalezienie pracy, zawarcie małżeństwa i życie według prawd objawionych przez Boga, które są najlepszym przewodnikiem dla przybycia do nieba.

Wszystko to dzieje się na tym świecie, a zatem wola Boża dla nas wszystkich dotyczy tego, co robimy w społeczeństwie ludzkim i w naszych relacjach z innymi.

A ponieważ wola Boża dla nas zakłada istnienie innych ludzi i do pewnego stopnia w jakiejś części naszego życia żyjemy wśród nich – mówię to jako pustelnik, ponieważ nie wszyscy są powołani do życia wśród ludzi – wola Boża dla każdego z nas dotyczy także naszych obowiązków wobec całego społeczeństwa, naszego narodu i naszego rządu.

To jest wielki obraz sytuacji. Dlatego wola Boża dla nas obejmuje również to, że wykonujemy nasze obowiązki w odniesieniu do naszego udziału w życiu politycznym. Jest to zarówno Jego wola, aby państwo nie było zbezczeszczone jako bóg, jak i aby nie rzucało przeszkód dla zbawienia dusz. Podobnie Jego wolą jest, aby Państwo promowało cnoty i sprzeciwiało się wadom, gdyż sprzyja to zbawieniu wszystkich.

Dlatego też jest poważnym błędem i herezją przeciwko objawionej woli Bożej dla ludzi, aby chrześcijanie wstrzymywali się od życia politycznego i pozwalali, aby rządzili nimi niewierni. Tomasz z Akwinu posunął się aż do stwierdzenia, że to, że chrześcijanie nie-chrześcijanie rządzą, jest pewnym rodzajem świętokradztwa. To znaczy, naruszenie świętego prawa.

Jest to jednak tylko pogwałcenie świętego prawa, ponieważ wolą Bożą jest, byśmy podjęli obowiązek dopilnowania, by chrześcijanie rządzili się chrześcijanami i chrześcijańskimi prawami.

Dlatego właśnie chrześcijanin w każdym społeczeństwie, w którym się znajdzie, musi być bojownikiem. Dla niektórych oznacza to, że stają się kapłanami i zakonnikami, ale dla większości z nas oznacza to uświęcenie doczesnego porządku poprzez uczestnictwo w życiu politycznym. I to nie tylko w każdym rodzaju życia politycznego, ale w katolickim życiu politycznym.

Co ty na to? Nie ma czegoś takiego dzisiaj?

I tak, ma pan rację, w większości krajów nie ma partii katolickiej, która jest naprawdę taka.

I tak, ma pan problem.

I to jest wina wszystkich w Kościele.

Jest to wina pasterzy i świeckich, którzy woleli poddać się lub poddać się władzy niechrześcijan. I jest to pewien rodzaj zdrady, tak jak jest to pewny rodzaj świętokradztwa, jak mówi święty Tomasz.

PORTUGUESE VERSION

Não podemos ser salvos se não fizermos a vontade de Deus. A vontade de Deus distingue-se da vontade de Deus, nisto, que a vontade de Deus está em Deus, mas a vontade de Deus é a Sua vontade para nós neste mundo. A vontade de Deus é Deus, a Natureza Divina, o Poder Divino da Liberdade Racional. Mas a vontade de Deus para nós é a Sua decisão para nós, o que Ele quer que façamos e realizemos e alcancemos.

A vontade de Deus para todas as criaturas racionais em relação ao que Ele quer que sejamos e alcancemos, em última análise, é que nos conheçamos e nos amemos a Ele mesmo e vivamos em eterna bem-aventurança com Ele como Seus amigos por toda a eternidade.

Mas a vontade de Deus para todas as criaturas racionais sobre como alcançar isso, diz respeito a tudo o que leva a esse objetivo e ajuda a alcançá-lo.

Assim, é a vontade de Deus que nasçam crianças, para que elas possam vir a conhecê-lo e amá-lo. E por essa razão, é a vontade de Deus para a maioria dos homens e mulheres que eles se casem e tenham filhos.

Portanto, é também a vontade de Deus que todas as crianças recebam uma boa educação na verdadeira Fé e em todas as outras coisas necessárias para alcançar a vontade de Deus para elas, como encontrar trabalho, casar e viver de acordo com as verdades que Deus revelou, que são o melhor guia para chegar ao Céu.

Tudo isto tem lugar neste mundo e, portanto, a vontade de Deus para todos nós toca no que fazemos na sociedade humana e nas nossas relações com os outros.

E como a vontade de Deus para nós pressupõe a existência de outros seres humanos e que, em certa medida, em alguma parte da nossa vida vivemos entre eles – digo isto como um eremita, pois nem todos são chamados a viver em todos os momentos entre os homens – a vontade de Deus para cada um de nós considera também os nossos deveres para com toda a sociedade, a nossa nação e o nosso governo.

Este é o quadro geral. É por isso que a vontade de Deus para nós inclui que cumpramos os nossos deveres no que diz respeito à nossa participação na vida política. É Sua vontade que o Estado não seja idolatrado como um deus e que não levante obstáculos à salvação das almas. É também a Sua vontade que o Estado promova a virtude e se oponha ao vício, pois isso é propício à salvação de todos.

É por isso que é um grave erro e heresia contra a vontade revelada de Deus para os homens, que os cristãos se abstenham da vida política e permitam que os incrédulos governem sobre eles. São Tomás de Aquino chegou ao ponto de dizer que os não-cristãos governam os cristãos é um certo tipo de sacrilégio. Isto é, uma violação do direito sagrado.

Mas é apenas uma violação do direito sagrado, uma vez que é a vontade de Deus que assumamos o dever de ver os cristãos serem governados por cristãos e pelas leis cristãs.

É por isso que o cristão, em qualquer sociedade em que se encontre, deve ser militante. Para alguns isto significa tornar-se sacerdote e religioso, mas para a maioria de nós significa santificar a ordem temporal através da participação na vida política. E não em qualquer tipo de vida política, mas na vida política católica.

O que dizem? Não existe tal coisa hoje em dia?

E sim, tem razão, na maioria dos países não existe um partido católico que seja verdadeiramente assim.

E, por conseguinte, o problema é vosso.

E isto é culpa de todos os membros da Igreja.

É culpa de pastores e leigos que preferiram sucumbir ou submeter-se a ser governados por não-cristãos. E isto é uma certa traição, tal como é uma espécie de sacrilégio certão, como diz São Tomás de Aquino.

CHINESE VERSION

如果我们不遵行神的旨意,我们就不能得救。神的旨意与神的意志是有区别的,在这一点上,神的意志是在神里面,但神的意志是神对我们在这个世界上的意志。神的旨意是神,是神的本性,是理性自由的神力。但神对我们的旨意是神对我们的决定,是神要我们做什么,完成什么,实现什么,达到什么。

神对所有理性的受造物的旨意,就是要我们认识和爱祂自己,并作为祂的朋友,永远与祂一起生活在永恒的祝福中。

但是,神对所有理性的受造物的旨意是关于如何实现这个目标的,神的旨意是所有导致这个目标并帮助实现这个目标的人。

因此,上帝的旨意是让孩子出生,使他们认识他,爱他。为此,大多数男人和女人结婚生子是上帝的旨意。

因此,也是神的旨意,让所有的孩子在真正的信仰和其他一切必要的事情上得到良好的教育,以实现神对他们的旨意,如找工作,结婚,按照神所启示的真理生活,这也是神的旨意,这是到天国的最好的指引。

这一切都发生在这个世界上,因此,神对我们所有人的旨意触及到了我们在人类社会和人际关系中的所作所为。

既然上帝对我们的旨意是以其他人类的存在为前提,而且在我们生活的某一阶段,我们生活在他们中间 — — 我是以一个隐士的身份说的,因为并不是所有的人都是被呼召来生活在人与人之间的 — — 上帝对我们每一个人的旨意也是对我们对整个社会、国家和政府的责任。

这就是大局观。这就是为什么神对我们的旨意包括我们在参与政治生活方面尽到我们的责任。他的旨意是,国家不被偶像化为神,不给灵魂的救赎设置障碍,这是他的旨意。同样,国家提倡美德,反对罪恶,这也是神的旨意,因为这有利于拯救所有人。

这就是为什么基督徒不参与政治生活,让不信的人统治他们,这是一个严重的错误和异端,违背了上帝对人的启示旨意。圣托马斯-阿奎那甚至说,非基督徒治理基督徒是一种亵渎。也就是说,是对神圣权利的侵犯。

但这只是对神圣权利的侵犯,因为我们要承担起看到基督徒受基督徒的管理,受基督徒的律法管理的责任,是上帝的旨意。

这就是为什么基督徒无论在什么社会中,都必须激进的原因。对有些人来说,这意味着成为牧师和宗教人士,但对我们大多数人来说,这意味着通过参与政治生活,使世俗的秩序成圣。而且不只是参与任何一种政治生活, 而是参与天主教的政治生活。

你怎么说?今天没有这样的事情吗?

是的,你说的没错,在大多数国家,没有真正意义上的天主教党。

因此,你就有了这个问题。

这就是教会里每个人的错。

这是牧羊人和信徒的错,他们宁愿屈服或服从于非基督徒的统治。而这是一种背叛, 就像圣托马斯说的那样,这是一种亵渎。

RUSSIAN VERSION

Мы не можем спастись, если не будем исполнять волю Божью. Воля Божья отличается от воли Божьей тем, что воля Божья есть в Боге, но воля Божья есть воля Его для нас в этом мире. Воля Божья – это Бог, Божественная Природа, Божественная Сила Рациональной Свободы. Но воля Божья для нас – это Его решение, то, что Он хочет, чтобы мы делали, делали и достигали.

Воля Божья для всех разумных созданий относительно того, кем Он хочет, чтобы мы были и в конечном итоге достигли, заключается в том, чтобы мы познали и полюбили Его и жили с Ним в вечном блаженстве, как с Его друзьями на всю вечность.

Но воля Божья для всех рациональных созданий относительно того, как этого достичь, касается всего, что ведет к этой цели и помогает в ее достижении.

Таким образом, это воля Божья, чтобы дети родились, чтобы они познали Его и полюбили Его. И поэтому воля Божья для большинства мужчин и женщин – это воля Божья, чтобы они вышли замуж и имели детей.

Следовательно, это также и воля Божья, чтобы все дети получили хорошее образование в истинной Вере и во всех других вещах, необходимых для достижения воли Божией для них, таких как поиск работы, женитьба и жизнь по истинам, которые Бог открыл, и которые являются лучшим проводником для прихода на Небеса.

Все это происходит в этом мире, и, таким образом, воля Бога для всех нас затрагивает то, что мы делаем в человеческом обществе и в наших отношениях с другими людьми.

И поскольку воля Божья для нас предполагает существование других людей и то, что мы в какой-то мере в какой-то части своей жизни живем среди них – я говорю это как отшельник, ибо не все в любое время призваны жить среди людей – воля Божья для каждого из нас касается и наших обязанностей перед всем обществом, нашим народом, нашим правительством.

Такова общая картина. Поэтому воля Божья для нас включает в себя то, что мы выполняем свои обязанности в отношении нашего участия в политической жизни. Это и Его воля, чтобы государство не было идолопоклонено как бог, и чтобы оно не бросало препятствий на пути спасения душ. Его воля также заключается в том, чтобы государство поощряло добродетель и выступало против порока, ибо это способствует всеобщему спасению.

Вот почему для людей большая ошибка и ересь против явленной воли Божьей, чтобы христиане воздерживались от политической жизни и позволяли неверующим господствовать над ними. Святой Фома Аквинский зашел настолько далеко, что сказал, что нехристиане управляют христианами – это своего рода кощунство. То есть, нарушение священного права.

Но это только нарушение священного права, потому что по воле Божьей мы берем на себя обязанность видеть, что христиане управляются христианами и христианскими законами.

Вот почему христианин, в каком бы обществе он ни находился, должен быть воинственным. Для некоторых это означает стать священниками и религиозными, но для большинства из нас это означает освящение мирского порядка посредством участия в политической жизни. И не только в любой политической жизни, но и в католической политической жизни.

Что скажете? Сегодня такого нет?

И да, вы правы, в большинстве стран нет ни одной католической партии, которая бы действительно была такой.

И таким образом, у вас есть проблема.

И в этом виноваты все в Церкви.

Это вина пастухов и мирян, которые предпочли поддаться или подчиниться нехристианам. И это определенное предательство, так же, как это определенное кощунство, как говорит святой Фома.

JAPANESE VERSION

私たちは、神の御心を行わなければ、救われません。神の意志は神の意志とは区別され、この点で、神の意志は神の中にありますが、神の意志はこの世界での私たちに対する神の意志です。神の意志は神であり、神の性質であり、理性的自由の神の力である。しかし、私たちに対する神の意志とは、私たちに何をしてほしいか、何を成し遂げてほしいか、何を達成してほしいかという、私たちに対する神の意志です。

神が最終的に私たちに望んでおられること、達成してほしいことに関するすべての理性的な被造物に対する神の意志は、私たちが神を知り、神を愛するようになり、永遠に神の友として神とともに永遠の祝福の中で生きることです。

しかし、それを達成する方法に関するすべての理性的な被造物に対する神の御心は、その目標につながり、その目標を達成するのに役立つすべてのものを考慮しています。

したがって、子供たちが神を知り、神を愛するようになるために、子供たちが生まれることは神の御心です。そのために、ほとんどの男女が結婚して子供を持つのは神の御心です。

ですから、すべての子供たちが真の信仰の教育を受け、仕事を見つけ、結婚し、神が啓示された真理に従って生活し、天国に到着するための最良の道しるべとなるように、神の御心を達成するために必要なすべてのことを行うこともまた神の御心なのです。

これらはすべてこの世界で行われているので、私たち全員に対する神の御心は、私たちが人間社会で何をするか、人との関わりの中で何をするかにも関わってきます。

そして、私たちに対する神の意志は、他の人間の存在を前提としており、私たちの生活のある部分では、ある程度人間の中で生活していることを前提としているので、私は仙人としてこれを言いますが、すべての人が常に人間の中で生活するように召されているわけではありません。

これが全体像です。だからこそ、私たちに対する神の御心には、政治生活への参加に関する義務を果たすことも含まれているのです。国家が神のように偶像化されないように、また、魂の救済の障害とならないようにとの御心です。また,国家が美徳を促進し,悪徳に対抗することは,すべての人の救いにつながることであるというのも,神の御心です。

だからこそ、クリスチャンが政治活動を避け、未信者が自分たちを支配することを許すのは、人間に対する神の啓示された意志に反する重大な誤りであり、異端なのです。聖トマス・アクィナスは、非キリスト教徒がキリスト教徒を支配することは、ある種の冒とくであるとまで言いました。つまり、神聖な権利の侵害です。

しかし、それは神聖な権利の侵害にすぎません。なぜなら、キリスト教徒がキリスト教徒によって、またキリスト教の法律によって統治されているのを見る義務を私たちが負うのは神の意志だからです。

これが、どのような社会にあっても、クリスチャンが過激にならなければならない理由です。ある人にとっては、これは司祭や宗教者になることを意味しますが、ほとんどの人にとっては、政治生活に参加することによって、現世の秩序を聖化することを意味します。政治的生活に参加するのではなく カトリックの政治的生活に参加することを意味します

あなたはどう思う?今日はそんなことはないのか?

そして、はい、あなたは正しい、ほとんどの国では、本当にそのようなカトリックの政党はありません。

それが問題なのです

そして、これは教会の皆の障害です。

それは、非キリスト教徒に支配されることに屈するか、または服従することを好んだ羊飼いと平民の責任です。そして、これはある種の背信行為であり、聖トマスが言うように、ある種の冒涜であるのと同じように、ある種の背信行為です。